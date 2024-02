IAC/InterActiveCorp Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Internet-Kommunikation spielt eine große Rolle bei der Analyse des Sentiments und Buzzes eines Unternehmens. In Bezug auf Iac hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von Experten als "neutral" bewertet wird. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Iac ausgesprochen haben, bewerten das Unternehmen insgesamt positiv, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 90,5 USD liegt, was einem potenziellen Anstieg von 80,24 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Iac-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung. Der aktuelle Kurs von 50,21 USD liegt nur knapp unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft.

Die Gesamtbewertung der Analysten führt daher zu einer positiven Einschätzung, während die technische Analyse zu einer neutralen bis schlechten Bewertung führt.