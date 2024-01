IAC/InterActiveCorp Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten ihre Bewertungen für die IAC-Aktie abgegeben. Alle 6 Bewertungen waren positiv, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 90,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 79,24 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur IAC-Aktie geäußert wurden. Allerdings gab es in letzter Zeit auch Diskussionen über negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 54,06 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 50,49 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 49,66 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert für die IAC-Aktie bei 66,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 45 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die IAC-Aktie auf Basis der Analystenbewertungen, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.