IAA/Proteste: Attac tauscht Werbeplakate in München aus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Als Protest gegen die aktuell in München laufende Messe IAA Mobility hat Attac in der Stadt kritische Persiflagen von Autowerbung angebracht. In der Nacht zum Donnerstag tauschten Aktivisten Plakate an Bushaltestellen und Trambahnhäuschen gegen ihre satirischen Werke aus. Die Motive zeigen unter der Überschrift "Die Freiheit, die ihr meint" ein Auto vor drei verschiedenen Hintergründen: Ein von Waldbränden betroffenes Berlin, ein im Meer versunkenes Hamburg und ein von der Wüste verschlucktes München.

Attac hatte geplant, bis zu 70 Plakate auszutauschen, um gegen die Klimafolgen durch Autoindustrie und Straßenverkehr zu protestieren. Wie viele letztlich angebracht wurden, war zunächst offen. Die ursprünglichen Plakate sollten dabei nicht beschädigt werden und vor Ort verbleiben, hatten die Organisatoren im Vorfeld betont.

Im München läuft noch bis Sonntag die IAA Mobility, verschiedene Gruppierungen protestieren gegen die Messe./ruc/DP/zb