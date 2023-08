IAA Mobility: Neue Angebote, Leistungen und Expertise des ADAC / Mitglieder, Interessierte und Fachpublikum können sich an zwei Standorten informieren und beraten lassen

München (ots) -Der ADAC ist auch in diesem Jahr auf der IAA Mobility in München vertreten. Dabei präsentiert sich Europas größter Automobilclub mit Themen, Forschungsprojekten, Angeboten und Produkten, die den Anspruch des ADAC unterstreichen, an einer nachhaltigen und besseren Zukunft der Mobilität aus der Perspektive von Verbrauchern mitzuarbeiten.Sowohl für Fachpublikum als auch Mitglieder und Interessierte besteht die Möglichkeit, sich über Angebote, Leistungen und Standpunkte des ADAC zu informieren. Der ADAC Stand am Königsplatz (Open Space) zeigt die Breite der Services. Unter dem Motto "ADAC Experten vor Ort" bietet der ADAC neben der durchgängigen Standbetreuung jeden Tag zu aktuellen Themen Expertengespräche an. Das Angebot richtet sich an Mitglieder und Messebesucher.Das Programm im Einzelnen:Open Space am Königsplatz: Der ADAC vor OrtSie fragen - ADAC Experten antworten (täglich 15.00 Uhr - 17.00 Uhr)- 5.9.23: Elektromobilität - für wen, wie genau und wann?- 6.9.23: Kosten für Mobilität - alles teuer?- 7.9.23: Sicher unterwegs - mit dem Rad- 8.9.23: Nachhaltige Mobilität - wie bewege ich mich "besser"?- 9.9.23: What's new? Warum ADAC Mitglied? - Neue LeistungenAuch auf dem Summit/Messe München ist der ADAC präsent. Medienvertreter und Fachbesucher sind eingeladen, am ADAC Stand/HalleB2 die Expertise des ADAC zu Themen der Zukunft der Mobilität abzuholen. Am Pressetag werden ADAC Präsidiumsmitglieder und Experten für Interviews zur Verfügung stehen.Bitte wenden Sie sich bei Interesse rechtzeitig per Mail an aktuell@adac.de für Interviews und Hintergrundgespräche an.Zur Pressekonferenz im Rahmen der IAA Mobility erhalten Sie eine gesonderte Einladung.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell