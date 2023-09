IAA/Mercedes-Entwicklungschef: E-Rabattschlacht in China trifft uns kaum

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz sieht die Rabattschlacht bei Elektroautos in China bisher gelassen. "Der Preiskampf in China findet im Preisbereich bis 300 000 Renminbi statt", sagte Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer am Sonntag in München vor dem Start der Auto- und Verkehrsmesse IAA vor Journalisten. Das sind umgerechnet gut 38 000 Euro. "Wir sind hauptsächlich im Segment bis zu 800 000 Renminbi oder sogar bis über einer Million Renminbi unterwegs - und wir werden da den Kunden weiterhin das beste Angebot machen, das ist unser Ziel."

Bei den neuen Elektroantrieben wie in dem auf der IAA vorgestellten neuen CLA-Modell wollen die Stuttgarter die hohen Kosten bei den E-Autos deutlich herunterbringen. Konkurrent BMW hatte für die ab 2025 anlaufende "Neue Klasse" rund 50 Prozent an Einsparungen im elektrischen Antriebsstrang in Aussicht gestellt. "Wir werden uns bei den Kostensenkungen für unsere neuen Elektroantriebe auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bewegen", sagte Schäfer dazu.

Gleichwohl macht dem Manager die anstehende Entwicklung neuer Verbrennungstechnik Sorgen. "Das, was heute an EU7-Entwürfen auf dem Tisch liegt - da ist eine riesige Arbeit zu leisten. Eine finanzielle Mammutaufgabe für die Zulieferindustrie, für Motoren- und Pkw-Fabriken, die unglaubliche Ressourcen braucht", sagte Schäfer mit Blick auf die geplante Verschärfung der Abgasregulierung in der EU. Mit ihr sollen Abgasemissionen nochmals deutlich reduziert werden, die Autoindustrie warnt aber seit langem vor hohen Kosten./men/DP/zb