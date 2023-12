I3 Verticals Aktie: Es gibt was neues!

Der Vergleich des Aktienkurses von I3 Verticals zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,78 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,59 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass I3 Verticals im Branchenvergleich eine Underperformance von -30,37 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,68 Prozent im letzten Jahr, und I3 Verticals war 25,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält I3 Verticals in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für I3 Verticals bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von I3 Verticals bei 66,75, was über dem Branchendurchschnitt (29 Prozent) liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 51,87 auf. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei I3 Verticals festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält I3 Verticals für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.