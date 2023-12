Hywin HoldingsADR Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer rot, was bedeutet, dass keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. Außerdem wurde in den Gesprächen der Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hywin gesprochen. Aufgrund dieser Faktoren bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Hywin-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 99, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 93,22 ebenfalls im überkauften Bereich, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für Hywin.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine nennenswerte Veränderung, weshalb Hywin auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hywin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,71 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,37 USD weicht somit um -64,68 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,76 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hywin-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.