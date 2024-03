Hywin HoldingsADR Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Hywin-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 42,47 neutral. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hywin.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hywin-Aktie mit einem Abstand von -74,44 Prozent zum GD200 (5,32 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt hingegen bei einem Kurs von 1,34 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hywin-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Hywin-Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich, während die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe ein "Schlecht" für Hywin.

Die Basis des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Für Hywin wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen verzeichnet. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, das insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Hywin führt.