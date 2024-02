Hywin HoldingsADR Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Hywin-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 5,73 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 1,57 USD, was einem Abstand von -72,6 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,05 USD, was einer Differenz von -23,41 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Hywin eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was schlussendlich zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hywin-Aktie liegt bei 24,23, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 43,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Hywin-Aktie veröffentlicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".