Hywin HoldingsADR Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Hywin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 6,69 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs lediglich bei 2,49 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -62,78 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,67 USD, was zu einem Unterschied von -62,67 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Hywin-Aktie führt.

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen war die Stimmung überwiegend negativ, ohne positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 97,27 eine "Schlecht"-Einstufung, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 92,54. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Hywin-Aktie somit sowohl aus technischer als auch aus stimmungsbezogener Sicht eine eher negative Bewertung.