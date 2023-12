Hyvolution in Paris 2024: WALTHER-PRÄZISION ist einer der führenden Aussteller im Bereich Wasserstofftechnologie

Haan (ots) -Wasserstoff ist ein vielseitig einsetzbarer Energieträger, der eine Schlüsselrolle zur Bewältigung der Herausforderung "Energiewende" spielt. Ende Januar widmet sich mit der Hyvolution in Paris (https://paris.hyvolution.com/en) die wohl wichtigste Messe diesem Schwerpunktthema. Die 7. Ausgabe der Hyvolution findet vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2024 statt und ist inzwischen die führende internationale Veranstaltung für den gesamten Wasserstoffsektor. Als Experte für Lösungen in der H2-Betankung nimmt WALTHER-PRÄZISION (https://www.walther-praezision.de/) (Walther S.a.r.L) an der Fachmesse in Paris erneut teil. So haben nationale und internationale Messebesucher vor Ort die Gelegenheit, sich näher mit der Wasserstofftechnologie und speziell dem Wasserstoff-Betankungssystem von WALTHER-PRÄZISION auseinanderzusetzen.WALTHER-PRÄZISION präsentiert H2-Betankungssystem in ParisDie kommende Hyvolution findet angesichts der Bedeutung des Themas erstmals an drei statt zwei Tagen auf der Paris Expo Porte des Versailles in den Hallen 4 und 6 statt. Schirmherr wird zum zweiten Mal der französische Präsident Emmanuel Macron sein. Die Veranstalter erwarten bis dato 550 Aussteller und Marken aus aller Welt, die ihre Innovationen im Bereich der Wasserstofftechnologie dem Publikum präsentieren, darunter auch das auf Schnellkupplungssysteme spezialisierte Unternehmen WALTHER-PRÄZISION. Es zählt zu den führenden Spezialisten im Bereich der Wasserstofftechnologie und wird in Paris detaillierte Informationen sowie eigene innovative Ansätze präsentieren. Seit 1951 hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Produktion von Dockingsystemen sowie Mono- und Multikupplungen für diverse Industriezweige fokussiert. Dabei steht jedoch nicht allein Innovation im Vordergrund, sondern ebenfalls Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So engagiert sich der international tätige Kupplungsspezialist für die Entwicklung nachhaltiger Technologien und ihre umweltverträgliche Herstellung.Ein zentraler Innovationsbereich ist in diesem Zusammenhang die Konzentration auf Wasserstoff als zukunftsweisenden, sauberen und regenerativen Energieträger. WALTHER-PRÄZISION hat vor allem hinsichtlich der Wasserstoff-Betankung von Elektro-Fahrzeugen mit Brennstoffzellen eine Vorreiterrolle eingenommen. Das eigens entwickelte H2-Betankungssystem (https://www.walther-praezision.de/h2-betankungssysteme-mit-nottrennkupplung-von-walther-prazision/) kommt inzwischen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, wie etwa bei der Wasserstoffbetankung von Bussen, LKWs, PKWs und Schienenfahrzeugen. Das System ist auf die Betankung von gasförmigem Wasserstoff mit einem Druck von 700 bar oder 350 bar ausgelegt. Auf der Hyvolution in Paris können sich interessierte Besucher am Messestand 6E12 eingehend über das Wasserstoff-Betankungssystem von WALTHER-PRÄZISION informieren einschließlich des umfassenden Sortiments von Mono- und Multikupplungen für Wasserstoff-Anwendungen.Die wichtigste Fachmesse im Bereich der WasserstofftechnologieDie Hyvolution in Paris fand 2016 erstmals statt und ist die erste Fachmesse, die sich dem Thema Wasserstoff gewidmet hat. Heute ist sie die weltweit führende Veranstaltung in der Branche. Zahlreiche nationale und internationale Fachleute und Akteure aus Politik und Wirtschaft kommen zusammen, um gemeinsam die neuesten Innovationen im Wasserstoffmarkt zu präsentieren und diskutieren. Sie bietet die Möglichkeit Kontakte mit Teilnehmenden aus über 70 Ländern zu knüpfen oder an Diskussionen und Konferenzen teilzunehmen. Einer der wichtigsten Programmpunkte ist der Hyvolution Summit (https://paris.hyvolution.com/en/hyvolution-summit) am 30. Januar 2024, der ein professionelles Forum für politische Entscheidungsträger und internationale Wirtschaftsakteure bietet, um sich über Strategien und Rahmenbedingungen für die Entwicklungen im Wasserstoffsektor auszutauschen. Ein weiteres Programm-Highlight ist der GAS Analysis Congress (https://paris.hyvolution.com/en/gas-analysis) mit ausführlichen Diskussionen zu den neuesten Entwicklungen und Anwendungen in der Wasserstoffbranche. Messebesucher können sich das gesamte Programm sowie den Hallenplan und die Ausstellerliste mit der Hyvolution Connect-App (https://paris.hyvolution.com/en/hyvolution-connect) direkt auf ihr Handy laden und so den Besuch der Veranstaltung optimal planen.Über WALTHER-PRÄZISIONDer 1931 gegründete Maschinenbauer Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG hat sich bereits 1951 unter der Marke WALTHER-PRÄZISION auf die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Mono- und Multikupplungen sowie Dockingsysteme spezialisiert. In zahlreichen Branchen, von der Stahlindustrie über beispielsweise den Automobilbau, die Luft- und Raumfahrt bis zur Medizintechnik gewährleisten die Kupplungen von WALTHER-PRÄZISION die sicher trennbare Verbindung von Leitungen für Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase, elektrische und optische Signale sowie für Kraftstrom dank innovativer Lösungen, die selbst in extremen Umgebungsbedingungen bestehen.Pressekontakt:WALTHER-PRÄZISIONMarketing-TeamCarl Kurt Walther GmbH & Co. 