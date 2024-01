Hyundai Motor Company Aktie: Aus, Aus, Aus!

Hyundai Motor: Analyse der aktuellen Lage

Die Dividendenrendite von Hyundai Motor liegt derzeit bei 0,8 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von Hyundai Motor (187300 KRW) um -2,26 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (191621,5 KRW) ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung von +1,63 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Hyundai Motor zeigt gemischte Signale. Während die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität aufweist und zu einer neutralen Bewertung führt, deutet die Rate der Stimmungsänderung auf ein negatives Rating hin. Insgesamt erhält die Aktie von Hyundai Motor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Obwohl überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind, zeigen sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Hyundai Motor, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hyundai Motor.