Hyundai Motor Co Pref Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der dabei hilft zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hyundai Motor-Aktie beträgt aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass Hyundai Motor überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Des Weiteren liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4,21, was bedeutet, dass die Börse 79 Prozent weniger für jeden Euro Gewinn von Hyundai Motor zahlt als für vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Hyundai Motor-Aktie, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Gut"-Bewertung.

Zurückzuführen auf die Analyse von Sentiment und Buzz, zeigt sich, dass die Stimmung für Hyundai Motor in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wofür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, weshalb Hyundai Motor auch hierfür eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des KGVs, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz ein "Gut"-Rating für die Hyundai Motor-Aktie.