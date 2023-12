Hyundai Motor Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein häufig verwendetes Instrument in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir betrachten nun Hyundai Motor anhand des 7-Tage-RSI, der momentan bei 15,53 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 26,26 eine Überverkaufssituation, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Hyundai Motor derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 190559 KRW, während der Kurs der Aktie bei 192200 KRW um +0,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 182362 KRW, was einer Abweichung von +5,39 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Auf fundamentalen Kriterien basierend zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hyundai Motor bei einem Wert von 4 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automobile" (KGV von 20,72) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Infolgedessen wird Hyundai Motor als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hyundai Motor im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobile eine Dividendenrendite von 0,81 % aus, was 1,25 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 2,07 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.