Hyundai Motor Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Anleger von Hyundai Motor sind derzeit überwiegend positiv eingestellt, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Es gab keine negative Diskussion und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aus dieser Stimmungsanalyse ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für Hyundai Motor.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Der Schlusskurs der Hyundai Motor-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 187952 KRW. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 185400 KRW, was einem Unterschied von -1,36 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (188478 KRW) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,63 Prozent), daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist Hyundai Motor unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 5,23 unter dem Branchendurchschnitt von 21,05 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hyundai Motor in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Rahmen. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.