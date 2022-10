Hyundai Mobis und Luxoft entwickeln gemeinsam IVI-Plattform der nächsten Generation für die Mobilität der Zukunft

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Hyundai Mobis hat gemeinsam mit Luxoft, einem international tätigen SW-Engineering-Unternehmen, eine IVI-Plattform entwickelt, die sich an Automobilhersteller weltweit richtet.- Die Expertise von Mobis im Bereich der Systemintegration und die SW-Wettbewerbsfähigkeit von Luxoft werden voraussichtlich die Position des Unternehmens auf dem zukünftigen IVI-Markt für die Automobilindustrie stärken.- Die neue Plattform bietet eine integrierte Steuerung von sechs Displays, einschließlich digitalem Kombiinstrument und AR-HUD, sowie personalisierte Dienste.- Auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB), die von Volkswagen vom 11. bis 13. Oktober veranstaltet wird, werden die Produkte vorgestellt.Hyundai Mobis (KRX: 012330), der sechstgrößte Automobilzulieferer der Welt, und Luxoft, ein weltweit tätiges Softwareentwicklungsunternehmen, haben am 11. Oktober bekannt gegeben, dass sie gemeinsam an einer IVI-Plattform der nächsten Generation für die Mobilität der Zukunft arbeiten werden.Es wird erwartet, dass die Systemintegrationskompetenz von Hyundai Mobis und die SW-Wettbewerbsfähigkeit von Luxoft auf dem internationalen Automobilmarkt noch überzeugendere Lösungen bieten werden.Beide Unternehmen arbeiten am Infotainment Cockpit Controller MIS (MOBIS Infotainment System), dem fortschrittlichsten System, das bis zu sechs Displays integrieren kann, darunter das Digital Cluster, das AR Head-up-Display, das Beifahrerdisplay, die Mittelkonsolenanzeige sowie zwei Entertainmentsysteme für die Rücksitze. Es bietet auch personalisierte Dienste wie mehrere VPA (Virtuelle Persönliche Assistenten). Das Produkt verfügt über den neuesten GEN4 AP von Qualcomm, der auf Android 12 basiert und den Nutzern eine nahtlose und reichhaltigere Infotainment-Umgebung bietet.Carsten Weiss, Vice President und Head of In-Vehicle Infotainment bei Hyundai Mobis, erklärte: „Ich freue mich, mit Luxoft zusammenzuarbeiten, um unsere bewährten IVI-Systeme dank ihrer weltweiten Entwicklungskapazitäten einem breiteren Kundenstamm zugänglich zu machen."Luz G. Mauch, Executive Vice President von Luxoft Automotive, betonte: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Hyundai MOBIS, die es den Automobilherstellern ermöglicht, die Entwicklung überzeugender Infotainment-Systeme schneller voranzutreiben."Hyundai Mobis wird auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB), die vom 11. bis 13. dieses Monats von Volkswagen veranstaltet wird, 16 Produkte vorstellen, unter anderem MIS, die Infotainment-Plattform der nächsten Generation, sowie Elektro-, Elektrifizierungs- und Lampenprodukte.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis mit Hauptsitz in Seoul, Korea, ist die Nummer 6 unter den Automobilzulieferern weltweit. Zu den Produkten des Unternehmens gehören verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis betreibt eine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea sowie vier Technologiezentren in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China und Indien.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mobis.co.kr/Informationen zu LuxoftLuxoft ist die Design-, Daten- und Entwicklungsabteilung von DXC Technology, die maßgeschneiderte technologische Komplettlösungen für unternehmenskritische Systeme, Produkte und Dienstleistungen anbietet. Wir helfen bei der Gestaltung datengestützter Strukturen und bei der Lösung komplexer betrieblicher, technologischer und strategischer Herausforderungen.Unsere Leidenschaft ist der Aufbau widerstandsfähiger Unternehmen, während wir neue Geschäftskanäle und Umsatzströme, außergewöhnliche Benutzererfahrungen und modernisierte Abläufe in großem Maßstab generieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.luxoft.comMedienkontaktJihyun Han: jihyun.han@mobis.co.krChoon Kee Hwang: ckhwang@mobis.co.krLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-und-luxoft-entwickeln-gemeinsam-ivi-plattform-der-nachsten-generation-fur-die-mobilitat-der-zukunft-301644725.htmlPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell