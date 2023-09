Hyundai Mobis stellt die Trailer Reverse Assistance Technologie vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Hyundai Mobis stellt in seinem nordamerikanisches Forschungs- und Entwicklungszentrum 21 Spitzentechnologien für Kunden wie GM und Stellantis vor und führt Führungen durch die Anlagen durch- Aufmerksamkeit erregt das spezielle Trailer Reverse Assistance (TRA)-System, das auf den stark nachgefragten Pickup-Markt zugeschnitten ist"Das Rückwärtseinparken eines Anhängers, der an einen Pickup angehängt ist, stellt die Fahrer oft vor Herausforderungen. Durch die nahtlose Integration der Technologie des autonomen Fahrens in dieses Szenario haben wir das Interesse der Verbraucher auf dem nordamerikanischen Markt geweckt."Hyundai Mobis erweitert seinen strategischen Ansatz in Nordamerika. Das Unternehmen setzt umfassende F&E-Strategien ein, die auf der Analyse lokaler Verbraucherpräferenzen und -bedürfnisse beruhen. Technologien, wie die Trailer Reverse Assistance (TRA) und biometrische Fahrerüberwachungssysteme stehen dabei an vorderster Front. Hyundai Mobis ist bereit, seine Präsenz auf diesem wichtigen Markt zu erweitern, indem es sich diese hochmodernen Technologien zunutze macht.Das Unternehmen hat am 14. Januar bekannt gegeben, dass es kürzlich einen exklusiven "Tag der offenen Tür" in seinem nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Sitz in Detroit veranstaltet hat An der Veranstaltung nahmen Vertreter globaler Automobilhersteller, darunter GM und Stellantis, sowie Vertreter der Landesregierung und der Industrie teil. Hyundai Mobis präsentierte Technologien, die speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurden, führte Demonstrationen von Schlüsseltechnologien in realen Fahrzeugen durch und gewährte einen Einblick in seine hochmoderne Forschungseinrichtung.Besonders hervorzuheben ist das bahnbrechende Trailer Reverse Assistance System, das die ungeteilte Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich zog. Bei diesem System handelt es sich um eine Technologie, die das mit einem Anhänger ausgerüstete Fahrzeug auf der Grundlage des Bildes der Rückfahrkamera automatisch lenkt, wenn ein Rückwärtseinparken erforderlich ist. Diese Innovation wurde genau auf die besonderen Anforderungen des nordamerikanischen Marktes abgestimmt, wo Pickup-Trucks sehr begehrt sind und häufig Anhänger eingesetzt werden. Automobilhersteller zeigen ein ausgeprägtes Interesse an dieser Technologie zur Einparkhilfe für Anhänger. In einer dynamischen Demonstration installierte Hyundai Mobis diese Technologie auf dem GV60, so dass die Teilnehmer die Möglichkeiten aus erster Hand erfahren konnten.Ergänzend dazu stellte Hyundai Mobis weitere Technologien vor, darunter ein auf biometrischen Signalen basierendes Überwachungssystem in der Kabine und eine speziell für Pickups entwickelte elektronische Feststellbremse (e-DIH). Diese Technologien werden im nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungszentrum aktiv weiterentwickelt. Dies ist Teil einer strategischen Lokalisierungsinitiative, die darauf abzielt, die Zahl der kundenspezifischen Bestellungen zu erhöhen, um den Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Bei der Veranstaltung "Tag der offenen Tür" wurden insgesamt 21 fortschrittliche Technologien vorgestellt.Um sein Engagement weiter auszubauen, wird der Hyundai Mobis ab dem 13. dieses Monats zum zweiten Mal in Folge auf der Detroit Auto Show in den Vereinigten Staaten zu sehen sein. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Geschäftsbeziehungen zu lokalen globalen Automobilherstellern durch die Präsentation strategischer Produkte, einschließlich Infotainment- und Überwachungssysteme für den Innenraum, zu stärkenVor allem der nordamerikanische Markt ist für Hyundai Mobis ein wichtiger Knotenpunkt, der immer wieder ein beträchtliches Volumen an Aufträgen aus Übersee generiert. Insbesondere in Nordamerika hat das Unternehmen in der ersten Hälfte dieses Jahres Aufträge im Wert von beachtlichen USD 2,28 Milliarden erhalten. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen ein jährliches Auftragsvolumen von USD 5,36 Milliarden anstrebt, entfällt auf Nordamerika zweifellos ein erheblicher Teil dieses Ziels. Hyundai Mobis ist für weiteres Wachstum gerüstet und plant, sein Auftragsvolumen in Nordamerika durch kundenorientierte Verkaufsinitiativen, einschließlich spezieller Tech Days für lokale Automobilzulieferer, auszuweiten.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist der weltweit sechstgrößte Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis verfügt über ein hervorragendes Know-how in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in ECUs und Softwareentwicklung für die Sicherheitskontrolle. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis hat seinen F&E-Hauptsitz in Korea und betreibt vier Technologiezentren in den USA, Deutschland, China und Indien. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: http://www.mobis.co.kr/Medienkontakt:Jihyun Han: jihyun.han@mobis.co.krMyong Sun Song: sms@mobis.co.krFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2209459/Lt_Governor_Michigan_Garlin_Gilchrist_II_joined_Hyundai_Mobis__Open.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2209460/A_spotlight_Trailer_Reverse_Assistance_system_a_technology_tailored_North.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1166884/4271253/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-stellt-die-trailer-reverse-assistance-technologie-vor-301927217.htmlPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell