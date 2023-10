Hyundai Mobis präsentiert sich zum ersten Mal auf der Japan Mobility Show 2023

Seoul, Südkorea und Tokio (ots/PRNewswire) -- Hyundai Mobis nimmt an der Japan Mobility Show teil, die vom 26. Oktober bis zum 5. November stattfindet, um auf dem japanischen Markt zu expandieren- Das Unternehmen plant, sich neue Geschäftsmöglichkeiten mit japanischen Automobilherstellern zu sichern, indem strategische Produkte vorgestellt werden, unter anderem in den Bereichen Elektrifizierung, IVI, ADAS und Lampen- Nach der Teilnahme an der CES (USA) und der IAA (Deutschland) will Hyundai Mobis seine weltweite Präsenz durch eine aktive Teilnahme an globalen Mobilitätsmessen stärken.Hyundai Mobis (KRX: 012330) präsentiert sich zum ersten Mal auf der Japan Mobility Show, die früher als Tokyo Motor Show bekannt war, mit dem Ziel, sich neue Aufträge von lokalen Automobilherstellern zu sichern. Hyundai Mobis verspricht sich von einer aggressiven Verkaufsstrategie die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten und reagiert damit auf das sich wandelnde Umfeld auf dem japanischen Automobilmarkt, der sich inmitten eines Übergangs von herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu zukünftigen Mobilitätslösungen wie der Elektrifizierung und dem autonomen Fahren befindet.Hyundai Mobis gab am 19. Oktober bekannt, dass das Unternehmen an der „Japan Mobility Show" teilnehmen wird, die vom 26. Oktober bis zum 5. November in Tokio in Japan stattfinden wird. Dort wird das Unternehmen seine strategischen Produkte in den Bereichen Elektrifizierung, IVI (In-Vehicle Infotainment System) und ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) vorstellen. Dies ist das erste Mal, dass Hyundai Mobis an einer Messe zum Thema Mobilität teilnimmt, die in Japan stattfindet, einschließlich der früheren Tokyo Motor Show.Auf der diesjährigen Messe plant Hyundai Mobis, den Schwerpunkt seiner Ausstellung auf „private Stände" zu legen, um seine Bemühungen auf die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten zu konzentrieren. Der Ausstellungsort wird auch für zuvor vereinbarte Kundenmeetings genutzt. Während der Messe wird Hyundai Mobis Pläne für die geschäftliche Zusammenarbeit mit wichtigen japanischen Automobilherstellern, darunter Toyota, Renault Nissan Mitsubishi und Honda, besprechen.Obwohl Hyundai Mobis zum ersten Mal an einer in Japan stattfindenden Messe zum Thema Mobilität teilnimmt, hat das Unternehmen bereits in der Vergangenheit Produkte wie Lampen, Fahrgestelle und IVI-Produkte an lokale japanische Automobilhersteller geliefert. Insbesondere hat Hyundai Mobis in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres seine eigene Kundenorganisation vor Ort ausgebaut und zwei Führungskräfte mit Erfahrung in der Automobilindustrie eingestellt, die sich um die Geschäfte und Aufträge in Japan kümmern sollen. Diese Experten verfügen über umfangreiche Erfahrungen und haben Netzwerke in der japanischen Automobil- und Komponentenindustrie aufgebaut, da sie seit fast 40 Jahren in diesem Bereich tätig sind. Die Einstellung dieser beiden Fachleute zeigt, wie Hyundai Mobis eine strategische Grundlage geschaffen hat, um sich neue Geschäftsmöglichkeiten in Japan zu sichern.Darüber hinaus wird der jüngste Wandel in Richtung zukünftiger Mobilität in Japan, der sich durch die Elektrifizierung, das autonome Fahren und das IVI verdeutlicht, als eine günstige Gelegenheit für koreanische Automobilzulieferer angesehen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Hyundai Mobis möchte die japanischen Automobilhersteller erreichen, indem das Unternehmen ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbietet, die Kerntechnologien im Bereich der zukünftigen Mobilität mit dem vorhandenen Know-how in der Komponentenfertigung kombinieren.Nach der Teilnahme an der CES in den Vereinigten Staaten zu Beginn des Jahres hat Hyundai Mobis aktiv an wichtigen Mobilitätsmessen auf der ganzen Welt teilgenommen, darunter an der IAA in Deutschland, der Detroit Auto Show in den Vereinigten Staaten und nun auch an der Japan Mobility Show, um seine Expansion auf den ausländischen Märkten und die Auftragsakquisition zu stärken. Hyundai Mobis hat vor kurzem einen bedeutenden Erfolg erzielt, indem es sich einen Großauftrag von Volkswagen für Kernkomponenten der Elektrifizierung sichern konnte. Dies ist ein weiteres positives Signal im Hinblick darauf, das diesjährige Umsatzziel von 5,36 Milliarden Dollar im Ausland zu erreichen.Medienkontakt:Jihyun Han: jihyun.han@mobis.co.krMyong Sun Song: sms@mobis.co.krLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/4348086/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-prasentiert-sich-zum-ersten-mal-auf-der-japan-mobility-show-2023-301961382.htmlOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell