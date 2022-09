Hyundai Mobis kündigt Expansionsplan in Nordamerika für zukünftige Mobilität an

Detroit (ots/PRNewswire) -- Präsentation der Expansionsstrategie im nordamerikanischen Markt mit seinen hoch wertschöpfenden Technologien auf der NAIAS 2022 Pressekonferenz.- Planung der weltweiten Erweiterung der Produktionsanlagen, einschließlich eines neuen EV-Komponentenwerks für die schnelle Lieferung an nordamerikanische Automobilhersteller.- Ziel ist es, bis 2030 im nordamerikanischen Markt mit zukünftigen Mobilitätstechnologien eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 30-40 % zu erreichen.Hyundai Mobis (KRX 012330), der sechstgrößte globale Automobilzulieferer, hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz auf der North American International Auto Show (NAIAS) seine Expansionsstrategie auf dem nordamerikanischen Markt vorgestellt. Laut Axel Maschka, Executive Vice President und Leiter von Hyundai Mobis Global OE Sales, sind die beiden Schlüsselwörter der Wachstumsstrategie des Unternehmens Werkserweiterung und Werterweiterung.Hyundai Mobis plant zunächst, seine Produktionsanlagen weltweit zu erweitern, um die globalen Automobilhersteller zeitnah und zeitnah beliefern zu können. Auf der Pressekonferenz sagte Maschka: „Hyundai Mobis wird mehr EV- (Elektrofahrzeug-) Standorte hier in der Region bauen, und wir werden in EV-Komponenten und Batteriesystembaugruppen investieren, um eine schnelle und umweltoptimierte lokale Produktion zu ermöglichen." Derzeit betreibt Hyundai Mobis 44 Produktionsstandorte mit nordamerikanischen Standorten in Alabama, Georgia, Ohio und Michigan.Nordamerika, das die Verlagerung von Elektrofahrzeugen zur Erreichung von CO2-Neutralität und grüner Mobilität anführt, ist integraler Bestandteil des Ausbauplans der Elektrifizierungsproduktion des Unternehmens. Da der EV-Markt weiter wächst, ist eine starke Produktionskapazität der Schlüssel zum Gewinn von Verkaufsaufträgen. Ein neuer Produktionsstandort, kombiniert mit über zehn Jahren Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Elektrifizierungskomponenten, ermöglicht Hyundai Mobis ein kontinuierliches Wachstum im Markt.Darüber hinaus hat Hyundai Mobis mit seinen speziell für Elektro- und autonome Fahrzeuge optimierten Wertschöpfungstechnologien seinen Plan zur Wertsteigerung seiner Kundenaufträge im nordamerikanischen Markt bekannt gegeben. Hyundai Mobis präsentierte einige seiner zukünftigen Mobilitätstechnologien, darunter das elektrische Complete Chassis Platform Module (eCCPM) und das AR-HUD der nächsten Generation. „Hyundai Mobis hat eine Vielzahl von Innovationen im Portfolio und ist bereit für die Zukunft der Mobilität. Unsere Vision ist es, die Zukunft in die Gegenwart zu bringen und sie wertvoller zu machen", sagte Maschka.Insbesondere wies Hyundai Mobis auf seine erfolgreiche Massenproduktion wichtiger Elektrifizierungskomponenten hin, einschließlich des Batteriesystems für die e-GMP-Plattform, die in Hyundai- und Kia-Elektrofahrzeugen verwendet wird, und des PE-Moduls, und zeigte sein Vertrauen in den Paradigmenwechsel für Elektrofahrzeugplattformen. Zusammen ziehen Mehrwertprodukte wie das eCCPM-Modul, die Elektrifizierungsplattform, das AR-HUD und die Lichtgitter aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Innovation die Aufmerksamkeit der Kunden in Nordamerika auf sich.Während der Präsentation kündigte Hyundai Mobis sein Ziel an, im nordamerikanischen Markt bis zum Jahr 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 36 % zu erreichen. Hyundai Mobis hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum des gesamten Auftragsvolumens verzeichnet: 660 Mio. USD im Jahr 2020, 1,4 Mrd. USD im Jahr 2021 und 1,7 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2022.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist weltweit die Nummer 6 unter den Automobilzulieferern und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis verfügt über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis betreibt eine F&E-Zentrale in Korea mit vier Technologiezentren in den USA, Deutschland, China und Indien.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://www.mobis.co.kr/MedienkontaktJihyun Han, jihyun.han@mobis.co.krChoon Kee Hwang, ckhwang@mobis.co.krAllen Nguyen (Ketchum): allen.nguyen@ketchum.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgPressekontakt:+82-2-2018-6026Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell