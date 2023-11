Hyundai Mobis entwickelt das weltweit erste QL-Display für Fahrzeuge: „Der Höhepunkt der Display-Qualität!"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Hyundai Mobis hat ein erstklassiges Fahrzeugdisplay entwickelt, das die Technologien Quantum Dot und Local Dimming kombiniert.- Zu den Merkmalen gehören ein großer Bildschirm, hohe Auflösung und ein schlankes Design… Dies wurde als Technologie der nächsten Generation bewertet, welche die Funktionalität von Fahrzeugdisplays verbessert.- Vorführungen für globale Automobilhersteller in Nordamerika und Europa sollen zu neuen Aufträgen und zur Marktführerschaft führen.Hyundai Mobis (KRX 012330) ist auf dem besten Weg, sich neue Aufträge für Premium-Fahrzeugdisplays zu sichern, die sich durch große Bildschirme, hohe Auflösung und schlankes Design auszeichnen und eine Verschmelzung innovativer Technologien für globale Automobilhersteller nutzen. Das Unternehmen plant, den Markt für Fahrzeugdisplays der nächsten Generation mit hochspezifizierter Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen zu erobern.Hyundai Mobis hat am 30. November die weltweit erste Entwicklung eines QL-Displays (Display mit Quantum Dot und Local Dimming) für Fahrzeuge bekanntgegeben. Das QL-Display kombiniert die „Quantum Dot" -Technologie, welche die Farbwiedergabe für eine realistischere Darstellung der Originalfarben verbessert, und die „Local Dimming"-Technologie, die den Kontrast zwischen hellen und dunklen Farben erhöht, um eine präzisere Bildqualität zu erzielen. Das Display maximiert Helligkeit sowie Klarheit und bietet gleichzeitig die Flexibilität, die Dicke je nach Kundenwunsch zu verringern.Das QL-Display gilt als Premiumprodukt der nächsten Generation auf dem Markt für Fahrzeuganzeigen. Die derzeit beliebten OLED-Displays bieten zwar eine hohe Leistung, doch ihre hohen Kosten schränken die breite Anwendung ein. Im Gegensatz dazu gilt das QL-Display in Bezug auf die Leistung dem OLED gegenüber als gleichwertig, jedoch kommt es auch mit konkurrenzfähigen Preisen daher.Das von Hyundai Mobis selbst entworfene und entwickelte QL-Display verbessert die Farbwiedergabe und das Kontrastverhältnis auf OLED-Niveau. Darüber hinaus verfügt es über einen großen, gebogenen Bildschirm mit einer Größe von 27 Zoll und ein schlankes Design bei einer Dicke von 14,5 mm, das auf Kundenwunsch auf etwa 10 mm verkleinert werden kann. Der globale Markt für Fahrzeugdisplays tendiert zum Luxus mit integrierten Großbildschirmen, die vom Fahrersitz bis zur Beifahrerseite reichen. Technologien wie das QL-Display, die eine hohe Auflösung und ein schlankes Design ermöglichen, sind für die Massenproduktion von entscheidender Bedeutung.Hyundai Mobis sucht aktiv nach neuen Auftragsmöglichkeiten im Bereich der Premium-Fahrzeugdisplays und setzt dabei sein neu entwickeltes QL-Display ein. Das Unternehmen plant, globale Automobilhersteller in Nordamerika und Europa zu besuchen, um die Technologie vorzustellen und zu demonstrieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts zu unterstreichen. Nach der Entwicklung des weltweit ersten rollbaren Displays im vergangenen Jahr baut Hyundai Mobis seinen Wettbewerbsvorteil bei den Displays der nächsten Generation durch die Einführung des QL-Displays in diesem Jahr weiter aus.Angesichts des Trends unter globalen Autoherstellern, fortschrittliche Displays mit verschiedenen Funktionen einzusetzen, um ein unverwechselbares Markenimage aufzubauen, wird davon ausgegangen, dass solche Fähigkeiten im Sektor der neuen Technologien zu neuen Geschäftsmöglichkeiten führen werden und die Marktführerschaft mit fortschrittlicher technologischer Wettbewerbsfähigkeit sichern können. Hyundai Mobis beabsichtigt, seine Fähigkeiten im Bereich der Display-Technologie bei globalen Mobilitätsveranstaltungen wie der CES offensiv zu präsentieren und diese technologischen Stärken zu nutzen, um den Markt für Premium-Fahrzeugdisplays zu dominieren.Medienkontakt:Myong Sun Song: sms@mobis.co.krJihyun Han: jihyun.han@mobis.co.krFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2288123/QL_Display_developed_Hyundai_Mobis.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-entwickelt-das-weltweit-erste-ql-display-fur-fahrzeuge-der-hohepunkt-der-display-qualitat-302000697.htmlOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell