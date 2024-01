Hyundai Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hyundai-Aktie liegt bei 51,11 und zeigt somit eine "Neutral"-Situation an, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der Aufschluss über den Trend eines Wertpapiers geben kann. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Hyundai-Aktie liegt bei 19698,2 KRW, was einen deutlichen Abwärtstrend von -7,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (18280 KRW) anzeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 18618,2 KRW, und der letzte Schlusskurs nähert sich diesem Wert um -1,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Hyundai, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Bewertung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität widerspiegelt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Hyundai-Aktie in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und den Buzz eine Gesamteinstufung als "Neutral".