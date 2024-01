Hyundai Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien in Bezug auf Hyundai war in den letzten Tagen neutral. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hyundai daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Hyundai derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 88,37 Punkte und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Hyundai weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Hyundai in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Hyundai derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 19732,5 KRW, während der Kurs der Aktie bei 17820 KRW liegt, was einer Abweichung von -9,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,21 Prozent und wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält Hyundai daher das Rating "Neutral".