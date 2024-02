Hytera Communications Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die RSI-Bewertung für Hytera Communications zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Auf 7-Tage-Basis liegt der RSI bei 25,17 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hytera Communications mit einem Wert von 37,39 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Hytera Communications-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Hytera Communications wird positiv bewertet, basierend auf Untersuchungen von Kommentaren auf sozialen Plattformen und der positiven Themen, die in den vergangenen ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Damit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

