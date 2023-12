Hytera Communications Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Hytera Communications-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5,83 CNH gehandelt, was einer Entfernung von -5,05 Prozent vom GD200 (6,14 CNH) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Signal eingestuft. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,29 CNH, was einen Abstand von -7,31 Prozent zum aktuellen Aktienkurs darstellt und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

In den sozialen Medien wurde die Hytera Communications-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" erachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hytera Communications-Aktie liegt bei 61 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (62,98) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,57 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertungskriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.