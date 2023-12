Hytera Communications Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Hytera Communications hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,61 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kommunikationsausrüstungsbranche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 17,65 Prozent, wobei Hytera Communications mit 3,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Hytera Communications bei 6,15 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,36 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von +3,41 Prozent zum GD200, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,42 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,93 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hytera Communications liegt bei 80,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hytera Communications bei 54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.