Hytera Communications Aktie: Alles völlig egal!

Die Dividendenrendite der Aktie von Hytera Communications liegt aktuell bei 0 %, was 1,02 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung bedeutet. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hytera Communications beträgt derzeit 54, was im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In technischer Hinsicht wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Hytera Communications-Aktie bei 6,14 CNH verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,87 CNH, was einem Abstand von -4,4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,28 CNH, was einer Differenz von -6,53 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie also auf technischer Basis als "Neutral" bewertet.

Die Rendite der Aktie von Hytera Communications im vergangenen Jahr betrug 15,23 Prozent, was 1,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Aktie jedoch 3,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.