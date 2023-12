Hyster-Yale Materials Handling Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Hyster-yale Materials Handling zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 48,22 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 62,19 USD einen Abstand von +28,97 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 48,75 USD, was einer Differenz von +27,57 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält die Aktie von Hyster-yale Materials Handling bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Dividendenrendite für Hyster-yale Materials Handling beträgt derzeit 2,94 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,57) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 137,38 Prozent erzielt, was jedoch 10,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 241,16 Prozent, wobei Hyster-yale Materials Handling aktuell 103,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

