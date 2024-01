Hyster-Yale Materials Handling Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die Aktienanalyse von Hyster-yale Materials Handling zeigt gemischte Signale aus verschiedenen Perspektiven. In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt +32,57 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +24,5 Prozent und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien langfristig unterdurchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Hyster-yale Materials Handling zeigt insgesamt positive Einstufungen. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 Gut-Bewertungen und keine Neutral- oder Schlecht-Einstufungen vergeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 82,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 27,31 Prozent und somit eine Einstufung von "Gut" ergibt.

In der fundamentalen Analyse wird festgestellt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Hyster-yale Materials Handling 67 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen", was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt.

