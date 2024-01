Hyster-Yale Materials Handling Aktie: Der Knaller!

Hyster-yale Materials Handling schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 14 Prozentpunkte (2,94 % gegenüber 16,94 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hyster-yale Materials Handling auf 48,31 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 62,89 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,18 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 49,19 USD, was die Aktie mit +27,85 Prozent Abstand als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Aspekten wird Hyster-yale Materials Handling im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,52, was einen Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,33 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Hyster-yale Materials Handling-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 13,32 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Hyster-yale Materials Handling überverkauft ist (Wert: 17,25), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.