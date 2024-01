Hyrican Informationssysteme Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Hyrican Informationssysteme hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Überrendite von 16,35 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -1,32 Prozent, wobei Hyrican Informationssysteme aktuell 25,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hyrican Informationssysteme eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In fundamentaler Hinsicht wird die Aktie von Hyrican Informationssysteme im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 7,16, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,82 entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite für Hyrican Informationssysteme beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,89 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,13 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.