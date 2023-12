Hyrecar-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Bewertung von Hyrecar-Aktien zeigt sich als neutral in Bezug auf die Stimmung der Anleger und die Diskussionsintensität. Es gab keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Performance zeigt sich jedoch eine Unterperformance von -84,42 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche, die im Durchschnitt um 7,85 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine Rendite von 143 Prozent erzielte, liegt die Performance von Hyrecar um 227,43 Prozent darunter, was wiederum zu einem schlechten Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Hyrecar derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch zeigt der 25-Tage-Relative Strength Index, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich eine neutrale Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Hyrecar eine neutrale Bewertung.