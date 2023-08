Hypoport: Das wahre Kursziel liegt bei 195,84 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Hypoport derzeit nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel des Unternehmens ist um +17,55% höher als der aktuelle Börsenkurs.

• Hypoport lag am 25.08.2023 bei -0,42%

• Das Kursziel für Hypoport beträgt 195,84 EUR

• Der Guru-Rating-Wert von Hypoport hat sich auf 3,60 erhöht

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Hypoport einen Rückgang um -0,42%. Dies summiert sich in den vergangenen fünf Tagen – also einer ganzen Woche – auf eine Steigerung um +5,38%. Daher scheint der Markt gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung positive Signale sendet – ob das auch im Sinne aller Bankanalysten war? Die Stimmung jedenfalls spricht eine klare Sprache.

Das aktuelle Kursziel für Hypoport liegt bei 195,84 EUR.

Die durchschnittliche Meinung der...