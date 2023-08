Hypoport: Das wahre Kursziel liegt bei 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Am 02.08.2023 sank der Hypoport-Aktienkurs um -1,66%. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie bereits -18,58% an Wert und der Markt scheint pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Hypoport beträgt nach Berechnungen von Bankanalysten 195,84 EUR. Diese Schätzung würde Investoren ein Kurspotenzial von +22,40% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Zurzeit empfehlen zwei Analysten einen Kauf der Aktie und vier weitere sehen sie als eine gute Chance zum Kauf an. Drei Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten” und ein Experte rät sogar zum Verkauf.

Trotzdem sind immer noch +60% der Analysten optimistisch gegenüber dem Unternehmen.

Als zusätzlichen Indikator kann das “Guru-Rating” dienen – es stieg nun auf 3,60 Punkte im...