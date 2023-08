Hypoport: Das wahre Kurspotenzial liegt bei 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Hypoport einen Kursverlust von -2,54%, was sich in einer wöchentlichen Bilanz von -5,29% widerspiegelt. Die Marktstimmung erscheint entsprechend pessimistisch.

Dennoch sehen Bankanalysten den derzeitigen Aktienkurs als nicht adäquat bewertet an und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 195,84 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies eine Wertsteigerung um +18,91% bedeuten.

Zwei Analysten befürworten gar den Kauf der Aktie und weitere vier bezeichnen sie als “Kauf”, während drei Experten es für angebracht halten zu “halten”. Nur ein Experte rät ausdrücklich zum Verkauf. Somit sind immerhin noch +60,00% optimistisch gestimmt.

Das “Guru-Rating” beläuft sich nun auf 3,60 nach vorherigem Stand bei “Guru-Rating ALT”.