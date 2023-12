Hypoport verschlankt sich

Die Hypoport SE entwickelt zum Jahreswechsel die Zusammensetzung ihrer Segmente weiter und reduziert die Anzahl der Konzernsegmente von vier auf drei. Vorrangige Ziele der Anpassung sind Effizienzgewinne bei der Marktbearbeitung bei gleichzeitiger Reduzierung der Komplexität des Konzerns. Hierdurch werden Synergien in den jeweiligen Märkten noch konsequenter gehoben und die Agilität der Hypoport-Gruppe wird ausgeweitet.

Im neuen Hypoport Segment „Real Estate & Mortgage Platforms“ werden zukünftig alle Geschäftsaktivitäten der Hypoport-Gruppe für die Vermittlung, Finanzierung und Bewertung von privaten Wohnimmobilien zusammengefasst. Das Segment umfasst somit die Geschäftsaktivitäten der privaten Immobilienfinanzierung von Europace, Finmas, Genopace, Dr. Klein Privatkunden, Qualitypool, Starpool und Baufinex. Zudem sind die Aktivitäten der FIO Systems für die Vermarktung von Wohnimmobilien und die Value AG für die Bewertung von Immobilien im neuen Segment enthalten. Ziel dieser Technologieunternehmen ist es, Menschen den Erwerb der für sie passenden Immobilie zu erleichtern.

Im ebenfalls neu geschaffenen Segment „Financing Platforms” werden alle weiteren Geschäftsmodelle der Hypoport-Gruppe in der Finanzierung von Verbrauchern und Unternehmen aggregiert: Ratenkredit (Europace, Dr. Klein Ratenkredit, Genoflex), in der Unternehmensfinanzierung (REM Capital, Fundingport, Hypoport B.V.) und in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi Finanz, Dr. Klein Wowi Digital, FIO Finance). Das Segment stellt die technologische Infrastruktur und bilden damit die Grundlage für Ökosysteme in den genannten Teilmärkten.

Das Segment „Insurance Platforms“ (bisher “Versicherungsplattform”) bleibt, wie auch das Segment „Holding“, unverändert. Alle drei operativen Segmente haben jeweils ein eigenständiges Management mit erfahrenen Mitarbeitern aus dem Hypoport-Netzwerk erhalten.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, über die neue Segmentstruktur: „Wir bilden mit der Schaffung zwei neuer Segmente und der Berichterstattung in drei Segmenten nun auch extern die Strukturen ab, welche wir für unsere Steuerung der Geschäftsaktivitäten optimiert haben.

Entlang der Wertschöpfungskette Wohneigentum hat sich die technische Integration unserer Plattformen sukzessiv erhöht. Wir bieten unseren Partnern dadurch immer umfassendere Lösungen an, damit die eigene Immobilie Bestandteil jeder Lebensphase möglichst vieler Menschen sein kann.

Im neuen Segment Financing Platforms arbeiten wir fokussiert an den Chancen in den anderen Kreditmärkten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Konsolidierung bei Verbrauchern, den vielfältigen Herausforderungen bei der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und dem notwendigen Ausbau des sozialen Wohnungsbaus ein wachstumsstarkes Geschäftsfeld.“