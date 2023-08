Hypoport: Potenzial von fast 16% - Kursziel bei 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Aktie von Hypoport wird nach Ansicht der Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +15,74% über dem aktuellen Preis.

• Hypoport: -0,47% am 07.08.2023

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt fast 16%

• Guru-Rating liegt nun bei 3,60 (vorheriges Rating: ebenfalls 3,60)

Am gestrigen Tag verzeichnete die Hypoport-Aktie an den Finanzmärkten ein Minus von -0,47%. In den letzten fünf Handelstagen erreichte sie jedoch eine positive Entwicklung von +4,00%. Der Markt zeigt sich daher derzeit relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Hypoports Aktien bei 195,84 EUR liege. Wenn diese Prognose zutrifft würde dies Investoren ein potenzielles Gewinnpotenzial in Höhe von +15.74 % bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...