Hypoport: Potenzial von +21,17% laut Analysten

Die Kursentwicklung der Aktie von Hypoport am gestrigen Tag betrug lediglich +0,35%. Insgesamt betrachtet ergibt sich für die vergangene Handelswoche ein deutlicher Wertverlust in Höhe von -8,45%, was auf eine pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für Hypoport liegt bei 173,40 EUR. Sollte dieses Ziel erreicht werden, würde das den Investoren ein Kurspotenzial von +21,17% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung und es gibt auch Stimmen, die einen Verkauf empfehlen.

Aktuell raten jedoch insgesamt 6 Analysten zum Kauf der Aktie und 3 Experten geben eine neutrale Bewertung ab. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,60 unverändert positiv.

Zusammenfassend besagt dies also: Die Aktie hat nach Einschätzung mehrerer Experten noch Aufwärtspotenzial trotz des momentan...