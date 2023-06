Hypoport: Potenzial, um zu wachsen - Kursziel bei 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

In den Augen der Analysten ist die Hypoport-Aktie momentan unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt etwa +12,88% über dem aktuellen Preis.

• Hypoport: Am 19.06.2023 fiel sie um -1,53%

• Aktuelles Kursziel von Hypoport beträgt 195,84 EUR

• Guru-Rating von Hypoport beläuft sich auf nunmehr 3,60 nach vorherigen 3,60

Am vergangenen Tag verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von -1,53% an der Börse. Dies bedeutet eine Woche voller Handelsaktivitäten mit einem positiven Trend in Höhe von +5,28%. Zu diesem Zeitpunkt scheint der Markt optimistisch zu sein.

Ist dies jedoch das Ergebnis dessen was Bankanalysten erwarteten? Die Antwort darauf ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 195,84 EUR.

Die Analysten sind im Durchschnitt davon überzeugt und glauben daran, dass die Aktie noch ein...