Hypoport: Potenzial für Kursanstieg auf 173,40 EUR

Die Aktie von Hypoport wird nach Ansicht der Analysten am Markt aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 173,40 EUR. Somit besteht eine Chance auf einen Anstieg um +39,39% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 12.10.2023 stieg die Hypoport-Aktie um +0,16%

• Das durchschnittliche Guru-Rating wurde beibehalten: nun bei 3,60

• Die Einschätzung der Analysten teilt sich in Kaufempfehlungen (6), Halten-Empfehlungen (3) und Verkaufsempfehlung(en) (1)

Nach einem Wochengewinn von +1,88%, davon allein am gestrigen Tag ein Plus von +0,16%, scheint die Stimmung am Markt relativ optimistisch zu sein.

Von den Bankanalysten wird prognostiziert, dass das wahre Potenzial des Unternehmens erst noch erkannt werden muss. Derzeit empfinden die meisten als kaufenswert oder zumindest positiv eingestuft (+60%). Trotzdem gibt es...