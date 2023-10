Hypoport: Potenzial für Kursanstieg - 173,40 EUR das Ziel

Die Hypoport-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 173,40 EUR und somit um +41,09% über dem aktuellen Kurs.

• Hypoport legte am 05.10.2023 um +1,40% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +41,09%

• Guru-Rating stieg auf 3,60 nach zuvor gleichem Wert

Am Vortag zeigte die Aktie von Hypoport eine positive Entwicklung und stieg um +1,40%. Insgesamt verzeichnete sie jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen einen Rückgang von -4,21%. Die Marktstimmung scheint also momentan eher pessimistisch zu sein.

Obwohl einige Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben könnten, sind sich diese einig: Das Potenzial für einen Anstieg des Aktienkurses ist gegeben. Mit einem mittelfristigen Kursziel von 173,40 EUR prognostizieren Bankanalysten eine Renditechance von +41%, falls...