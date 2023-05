Hypoport: Kursziel von 195,84 EUR ist möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Nach der gestrigen Kursentwicklung liegt die Aktie von Hypoport bei einem Plus von +1,26%, was die Ergebnisse der letzten Handelswoche auf ein Plus von insgesamt +3,87% bringt. Einige Analysten sind jedoch überzeugt davon, dass der wahre Wert des Unternehmens noch nicht vollständig erkannt wurde.

Das mittelfristige Kursziel für Hypoport liegt bei 195,84 EUR und bietet somit ein Potenzial von +35,16%. Obwohl einige Experten diese Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen oder zumindest optimistisch bleiben (70%), gibt es auch Meinungen dieser positiven Erwartung widersprechen. Mit dem aktuellen Guru-Rating von 3,60 scheint sich allerdings eine positive Stimmung am Markt durchzusetzen.