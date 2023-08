Hypoport: Kursziel von 195,84 EUR bietet Anlegern Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Experten 195,84 EUR und liegt damit um +27,92% über dem aktuellen Wert.

• Hypoport legt am 18.08.2023 um +0,53% zu

• Guru-Rating verbessert sich auf 3,60 nach zuvor ebenfalls 3,60

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Hypoport-Aktie ein Plus von +0,53%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine negative Entwicklung von -0,39%. Der Markt zeigt sich momentan neutral gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beläuft sich auf 195,84 EUR. Die Einschätzung der Bankanalysten gibt den Anlegern somit ein Potenzial in Höhe von rund +27,92%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung angesichts des neutralen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell sprechen zwei...