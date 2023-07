Hypoport: Kurspotenzial von +4,50% eröffnet mit aktuellem Kursziel von 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Aktie des Finanzunternehmens Hypoport wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 195,84 EUR und bietet Investoren ein Potenzial für eine Wertsteigerung um +4,50%.

Am gestrigen Tag konnte die Hypoport-Aktie einen Anstieg um +1,41% verzeichnen und damit innerhalb der vergangenen Handelswoche ein Plus von insgesamt +9,27%. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig optimistisch.

Nach Einschätzung der Bankanalysten hat die Aktie darüber hinaus weiterhin ein positives Bewertungspotenzial. So empfehlen zwei Experten den Kauf der Aktie als starke Investitionsmöglichkeit. Fünf weitere Analysten bewerten sie ebenfalls positiv mit “Kauf”, während sich lediglich zwei Experten neutral positionieren (“halten”). Ein Experte rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt...