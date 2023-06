"Hypoport: Fast 20% Wachstumspotenzial im Blick"

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Hypoport-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das Kursziel liegt bei 195,84 EUR mit einem Potenzial von fast +19,78% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Hypoport legte am 28.06.2023 um +2,57% zu.

• Hypoports Guru-Rating beträgt jetzt 3,60 nach 3,60.

Gestern verzeichnete die Aktie von Hypoport an der Börse einen Anstieg um +2,57%. In den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – stieg sie insgesamt um +9,66%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hinweist.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung möglicherweise erwarteten; die Meinungen sind eindeutig: Das aktuelle Kursziel für Hpyoport liegt bei 195,84 EUR. Nach Ansicht vieler Bankanalysten hat die Aktie mittelfristig ein Aufwärtspotential von fast +19%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht und schlagen...