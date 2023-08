Hypoport: Bankanalysten sehen Potenzial von fast 19%

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Aktie des Finanzunternehmens Hypoport wird derzeit von den Analysten am Markt offensichtlich unterschätzt. So liegt das mittelfristige Kursziel bei 195,84 EUR und damit um +18,91% über dem aktuellen Wert. Nach einer schwachen Performance in den letzten fünf Handelstagen sind jedoch nicht alle Experten dieser Ansicht.

Aktuell vergeben zwei Analysten ein “starkes Kauf”-Rating, während vier weitere die Aktie als “Kauf” empfehlen. Drei andere Experten bewerten sie mit “halten”. Nur ein Experte ist der Meinung, dass Hypoport verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating hat sich hingegen nicht geändert und bleibt bei 3,60.