Hypoport-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Hypoport hat in den letzten Tagen eine starke Performance gezeigt, wobei der aktuelle Kurs von 200,8 EUR 22,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +32,23 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hypoport derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Die Differenz beträgt 5,57 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Hypoport eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hypoport somit als "Gut"-Wert bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Hypoport in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Hypoport somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.