Hypoport: Analysten sehen großes Kurspotenzial von +37,43%

Die Aktie von Hypoport wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +37,43%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 195,84 EUR. Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung um +2,15%, was zu einer Gesamtperformance von +4,55% in den letzten fünf Handelstagen führte.

• Hypoport erzielte am 10.05.2023 einen Gewinn von +2,15%

• Mittelfristiges Kursziel des Unternehmens beträgt 195,84 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Wert von 3,60

Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zwei sie optimistisch bewerten (“Kauf”), sind sich ein Experte uneinsicher (“halten”) und ein anderer empfiehlt den Verkauf der Aktien. Insgesamt zeigen sich jedoch 70% der Analysten noch immer optimistisch bezüglich...