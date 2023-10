Hypoport: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 173,40 EUR

Die Aktie von Hypoport konnte sich gestern am Finanzmarkt nicht behaupten und verlor -0,08%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich der Verlust auf insgesamt -5,12%, was auf eine gewisse Pessimismus im Markt hindeutet.

Trotzdem sind Bankanalysten positiv gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 173,40 EUR für die Aktie. Dies würde einem Potenzial von +39,61% entsprechen. Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Einschätzung zu.

Während zwei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und vier weitere sie zum Kauf empfehlen, halten drei weitere das Papier lediglich für haltenswert. Nur ein Experte rät dazu, sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating der Aktie liegt nun bei 3,60 nach zuvor ebenfalls 3,60. Insgesamt betrachtet überwiegt mit einer positiven Einschätzung durch mehr als die Hälfte...