Hypoport: Analysten sehen Kursziel bei 195,84 EUR

Die Aktie von Hypoport hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung verzeichnet. Gestern konnte sie jedoch ein Plus von +2,79% verbuchen. Die Stimmung am Markt scheint daher derzeit relativ neutral zu sein.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Hypoport-Aktie 195,84 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +18,12%, falls die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung: Zwei Analysten empfehlen einen starken Kauf und weitere fünf votieren mit “Kauf”. Zwei weitere Experten halten die Aktie dagegen lediglich und nur einer gibt ein Verkaufsrating ab.

Insgesamt fallen also +70,00% aller Bewertungen positiv aus und auch das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70.