Hypoport: Analysten sehen Kursziel bei 195,84 EUR

Die Aktie von Hypoport konnte in den letzten Wochen eine positive Kursentwicklung verzeichnen und liegt derzeit bei einem Kurs von 165,20 EUR (-1,49% am 03.07.2023). Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist und setzen das mittelfristige Kursziel bei 195,84 EUR (+18,83%) an.

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und fünf weitere ein “Kauf”-Rating vergeben haben, halten sich zwei Experten neutral und einer rät zum Verkauf.

Insgesamt zeigt sich jedoch eine positive Stimmung im Markt bezüglich des Potenzials der Hypoport-Aktie.

